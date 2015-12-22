عامل خردة يعثر على طفلة "رضيعة" داخل صندوق للقمامة بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل كشف غموض عثور عامل خردة بدائرة مركز البلينا، على طفلة رضيعة "حديثة الولادة" على قيد الحياة داخل صندوق للقمامة، تم نقلها لحضانة مستشفى البلينا المركزى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بعثور عامل على طفلة داخل أحد صناديق القمامة بالقرب من كوبرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العقيد صلاح أبوالقاسم، وكيل فرع بحث الجنوب، وقاده الرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث البلينا، بعثور عامل جمع خرده على طفلة رضيعة حديثة الولادة، تبلغ من العمر حوالى يومين داخل صندوق للقمامة، تم نقل الطفلة إلى حضانة قسم الأطفال بمستشفى البلينا المركزى، وجار البحث للتوصل إلى أهل الطفلة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.