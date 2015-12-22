79 % من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى تأمين احتفالات أعياد رأس السنة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الداخلية فى تأمين احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة، توقع غالبية القراء نجاح خطة الداخلية فى تأمين احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة.

وتوقع 79%من القراء، نجاح خطة الداخلية فى تأمين احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة، بينما استبعد 18%من القراء نجاح خطة الداخلية فى تأمين احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة، فى الوقت الذى أعرب فيه 3%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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