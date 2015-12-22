بالصور..رفع توصيات مبادرة "نعم مصر تستطيع" لأعلى الجهات التنفيذية والتشريعية

نجح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصرى الذى أقامته الجمعية المصرية للتنمية الصناعية وريادة الأعمال "تحت التأسيس" بمعاونة عدة مؤسسات تنموية بتدشين مبادرة "نعم مصر تستطيع"، حيث أقيم المؤتمر مساء أمس الاثنين بأحد فنادق القاهرة ونتج عنه عدة توصيات مهمة.

من جانبه قال أسامة الشندويلى رئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية وريادة الأعمال "تحت التأسيس" إن إطلاق المبادرة يأتى فى إطار حرص الشباب المصرى على مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإرسال رسالة للرئيس مغزاها لست وحدك.

وأضاف الشندويلى، سيتم عرض التوصيات من خلال الجمعية المصرية للتنمية الصناعية وريادة الأعمال لأعلى جهات تنفيذية وتشريعية توصيات مهمة تتعلق بإصدار تشريعات قانونية تخدم الشباب والمواطن البسيط والقضاء على الفساد والروتين ودعم الصادرات المصرية وخلق كوادر شابة تستهدف خدمة الوطن ولا تتاجر باسم الرئيس وكشف المؤامرات التى يتعرض لها الوطن من خلال بعض الكيانات الوهمية، التى تسعى للوصول لمناصب ومكاسب مادية تحت مسمى دعم الشباب والتصدى بحزم لسماسرة النصب باسم السيسى وشعبيته وترويج شعار نعم مصر تستطيع تدشين عدد كبير من معارض الأسواق الشعبية بمساندة القوات المسلحة وجهات تنموية وقطاع خاص لتسويق الصناعات المصرية فى الداخل والخارج والتصدى بحزم لارتفاع أسعار السلع والمنتجات وتقديم حوافز لضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى، وإنشاء صندوق تمويل المشروعات للمصريين فى الخارج وتدشين مؤتمر موسع يقام للمرة الأولى فى حلايب وشلاتين أقصى الجنوب للتنمية خلال شهر مارس المقبل بمسمى نعم مصر تستطيع حلايب وشلاتين.

وقال الدكتور هشام فهمى معاون رئيس الوزراء إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع مساندة الشباب وتقديم الدعم الكامل له وتأهيل كوادر شابة قادرة على تنشيط الجهاز الإدارى للدولة من أجل تحقيق تنمية حقيقة يشعر بها المواطن البسيط.

فيما قال الدكتور رمضان طمان العالم المصرى الروسى أن برنامج امتلك مشروعك لتشغيل الشباب سيعمل على توفير عدد كبير من فرص العمل خاصة أنه يستهدف القضاء على البطالة والفقر.

وأوضح طمان أن هناك معرضا لترويج الصناعات المصرية سيقام فى موسكو فى الفترة من 7/12 فبراير القادم وذلك فى إطار جذب الاستثمارات ودعم الصادرات المصرية.

فيما قال الدكتور سمير عبد الرازق رئيس شعبة المبدعين العرب أن الشباب هم الرهان الحقيقى لإحداث تنمية واستقرار داخل الجبهة الداخلية للوطن ولابد من دعم الشباب وتقديم جميع وسائل المساندة لهم فى ظل ما يتعرضون لهم من عراقيل، وحضر الحفل كوكبة من رجال الأعمال والفنانين وممثلين لهيئات ومؤسسات دبلوماسية.



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