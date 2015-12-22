طيران التحالف الدولى يقصف معاقل داعش بـ 15 غارة جوية فى سوريا والعراق

>نفذ طيران التحالف الدولى، 15 غارة جوية استهدفت مواقع تابعة للـتنظيم الإرهابى "داعش" فى العراق وسوريا يوم الأحد.

وأوضحت قوة المهام المشتركة ، فى بيان أمس الاثنين ، أن التحالف نفذ 12 ضربة جوية فى العراق بالقرب من ثلاث مدن وأصاب وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم الإرهابى وسيارات ومخازن أسلحة ومواقع قتالية وأهدافاً أخرى.

وأشار البيان إلى أن ست ضربات نفذت قرب "الموصل" معقل التنظيم فى شمال العراق وأربع ضربات قرب "الرمادي" ، حيث طالب الجيش العراقى المدنيين أمس بترك المدينة قبل هجوم مزمع.

>وأضاف ، أن الضربتين الأخريين فى العراق نفذتا على مقربة من "بيجي".

وفى سوريا أفاد البيان ، بأن ثلاث ضربات نفذت بالقرب من "مارع" و "عين عيسى" ، وأنها أصابت وحدة تكتيكية وأهدافاً أخرى.

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