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"التضامن": امتحان تحريرى للمتقدمين فى مسابقة وظائف التأمينات الاجتماعية

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"التضامن": امتحان تحريرى للمتقدمين فى مسابقة وظائف التأمينات الاجتماعية "التضامن": امتحان تحريرى للمتقدمين فى مسابقة وظائف التأمينات الاجتماعية
أكدت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة التخطيط لإعداد أسئلة للمتقدمين للتعيينات فى مسابقة التأمينات، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة التعليم لتوفير معامل لإجراء امتحان تكميلى "تحريرى"، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحان.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لـ اليوم السابع"، أن هذا الاجراء يأتى بعد تلقى شكاوى للمتقدمين من الامتحانات السابقة، موضحة أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحصول كل شخص على حقه وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

كانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت إجراء امتحان تكميلى لمن تقدموا لمسابقة التعيينات بالتأمينات الاجتماعية، على أن يكون الامتحان من خلال التسجيل الإلكترونى، منعًا للتلاعب والمجاملات فى اختيار للمتقدمين من حملة المؤهلات العليا إضافة إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريرى .

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