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خليك فى السليم.. الرجيم الصحى يقوى المناعة ويقيك الضعف والأنيميا

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خليك فى السليم.. الرجيم الصحى يقوى المناعة ويقيك الضعف والأنيميا خليك فى السليم.. الرجيم الصحى يقوى المناعة ويقيك الضعف والأنيميا
الرجيم الصحى هو ذلك النظام الغدائى المحدد بكم من السعرات الحرارية التى تمكنك بمرور الوقت من التخلص من الوزن تدريجيًا، دون أن تحدث لك مشكلات صحية ناتجة عن فقدان الوزن السريع، ويحتوى على كل ما يحتاج الجسم من حصص يومية متناسبة الكم والكيف، من كربوهيدرات، ألياف، وفيتامينات وعناصر ونشويات وحتى دهون، والريجيم الصحى لا يعرف الحرمان، ولا الامتناع التام عن تناول طعام بعينه كنوع من العذاب، هذا الريجيم له الكثير أيضًا من الشروط حسبما يوضح الدكتور أحمد صابر أخصائى النحافة والسمنة، فهو لابد وأن يصاحبه بعض التمارين الرياضية ويتزامن مع حركة الجسم
> المطلوبة خلال اليوم، من مشى أو جرى مع البعد عن الخمول وقلة الحركة.

وتابع الدكتور أحمد حديثه عن فوائد الريجيم الصحى مؤكدًا أنه السبيل الوحيد للحفاظ على الوزن وثباته، أو التخلص المتعقل من الوزن الزائد دون الإضرار بالصحة العامة لمتبع هذا الريجيم.

وعدد أخصائى السمنة فوائد عديدة لـ"الريجيم" الصحى المتكامل العناصر والتى من أهمها:

تخفيض نسب فى الجسم والدم بشكل متوازن يضمن التخلص من كل آثار السمنة المرضية

تقوية المناعة ودفاعات الجسم بتخليص الجسم من دهونه وزيادة حدة العناصر والفيتامينات التى يحتاجها

يقى متبع الريجيم من الأنيميا والضعف العام والشعور بالإعياء والهبوط

يقى الريجيم الصحى من ذبول الوجه، ويكون خلاله الوجه أكثر نضارة لا يعانى نقصانًا فى الوزن أو الذبول الملحوظ

يقى الريجيم الصحى من الشعور بالحرمان، بل يشعر خلاله المريض بالرضا، ما يحسن من مزاجه خلال فترة اتباعه عكس الكثير من الأنظمة الغذائية الأخرى

قد يخول هذا الريجيم متبعه إلى شخص صحى على الدوام، لشعوره بالراحة خلال اتباعه الريجيم ليتبعه طوال حياته كأسلوب حياة

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مصر 365

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