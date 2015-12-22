مديرية أوقاف الأقصر تحتفل بالمولد النبوى الشريف بحضور المحافظ

صرح الشيخ إسلام محمد الأزهرى نائب المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف الأقصر، أن المديرية ستقيم احتفالا كبيرا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم اليوم، بمسجد السيد يوسف الحجاجى فى الكرنك.

ويأتى هذا الاحتفال ختاما للاحتفالات، التى أقامتها المديرية منذ بداية شهر ربيع الأول فى عدد من مساجد المحافظة، ومن المقرر أن يحضر الاحتفال محمد بدر محافظ الأقصر، والشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وجميع القيادات الدعوية والتنفيذية، ووفد من العلماء والأئمة والدعاة بالأوقاف والأزهر الشريف.

وأوضح الأزهرى أنه تم دعوة جميع القيادة التنفيذية بالمحافظة ونواب مجلس الشعب عن محافظة الأقصر، ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب مباشرة بمسجد السيد يوسف الحجاجى بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات الدولية.