وفد برلمانى مصرى يزور السودان غدا لمناقشة دور الخرطوم فى ملف "سد النهضة"

قال اللواء حاتم باشات، النائب البرلمانى عن حزب المصرين الأحرار، إن وفدا دبلوماسيا يضم عددا من نواب البرلمان سيغادر غدا الاربعاء، إلى السودان، بدعوة من دولة الخرطوم لزيارتها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوفد الدبلوماسى سيناقش عددا من القضايا الهامة بدولة السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول إلى حل مع دولة إثيوبيا، ودور السودان لتجاوز تعثر المفاوضات، إلى جانب مناقشة بعض الملفات المصرية السودانية.

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