مدير أمن القليوبية: السيطرة على حريق بقسم الخانكة قبل هروب المساجين

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أنه تم السيطرة على حريق نشب فى حجرة حبس قسم الخانكة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأكد مدير الأمن، عدم هروب أى سجين من حبس القسم، وأنه تم السيطرة على حريق حجرة حبس قسم الخانكة قبل هروب المساجين.

وأضاف "شلبى"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم السيطرة على الحريق قبل هروب المساجين، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى عدة سجون لحين إصلاح تلفيات التى نجمت عن الحريق.

وأوضح مدير الأمن، أن سبب هياج المساجين واشعال النيران فى بطاطين السجن هو وفاة أحد المساجين المحبوس على ذمة قضية الاتجار فى المخدرات، لافتا إلى أنه كان يعانى من فيرس "c"، وتم زيارته من قبل الطبيب المختص داخل السجن، لكن حالته الصحية تدهورت فحدثت الوفاة، موضحا أن ابن عمه المحبوس على ذمة قضية تجارة المخدرات، قام بتحفيز المساجين لاشعال النيران فى محاولة للهرب، إلا أنه تم السيطرة على الحريق، ونقل الجثة الى مشرحة زينهم للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة.