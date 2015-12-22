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اليوم.. الحكم فى إلغاء قرار منع الفنانة نجلا التونسية من دخول مصر

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اليوم.. الحكم فى إلغاء قرار منع الفنانة نجلا التونسية من دخول مصر اليوم.. الحكم فى إلغاء قرار منع الفنانة نجلا التونسية من دخول مصر
تصدر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من الفنانة نجلا التونسية، والتى تطالب بإلغاء إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضى المصرية.

واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت فى عريضة دعواها أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015، إلا أنها منعت من دخول الأراضى المصرية، وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى.

وقالت صحيفة الدعوى، إن الفنانة كانت تتردد على بصفة دائمة، وكان ذلك نابعًا من حبها لمصر باعتبارها تونسية الجنسية ودخلت عبر المنافذ بالطرق الشرعية، وبتأشيرات معتمدة مرات متكررة، إلا أنها وصلت إلى القاهرة، وفوجئت بمنعها من دخول البلاد.

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مصر 365

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