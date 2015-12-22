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التهاب القولون والتسمم أهم أسباب الإصابة بالإسهال

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التهاب القولون والتسمم أهم أسباب الإصابة بالإسهال التهاب القولون والتسمم أهم أسباب الإصابة بالإسهال
الإصابة بالإسهال هذا العرض المرضى المزعج أمر لابد من علاجه سريعًا والبحث وراء أسباب الإصابة به، فالكثير ممن يعانون الإسهال يعانون من نزول سريع ولين فى البراز مع إمكانية وجود مخاط أو إفرازات فى بعض الأحيان.

وعن أهم أسباب الإصابة بالإسهال يتحدث الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة الذى أكد أن سرعة علاج الإسهال واستشارة مختص هو السبيل الأفضل لتجنب الإصابة بمضاعفاته الخطيرة والتى من أهمها الإصابة بالجفاف.

وتابع الدكتور محمد حديثه موضحًا أهم أسباب الإصابة بالإسهال والتى منها، الإصابة بالتهاب القولون، فيعانى مرضاه من الإسهال، كما يعانى البعض ممن يسرفون فى شرب الملينات والأدوية المسهلة من إسهال مزمن، كما أن التسمم الغذائى وتناول الطعام الملوث غير النظيف أحد أبرز أسباب الإسهال أيضًا.

وتابع استشارى الباطنة حديثه مؤكدًا أن بعض العقاقير الدوائية المعالجة لبعض الأمراض تسبب الإسهال، كما أن بعض مرضى السكر قد يعانون منه، وقد يعانى منه بعض من يتعرض لضغط نفسى شديد، وتوتر مبرح، كما أن تناول بعض أنواع الطعام قد يصبح سببًا فى الإسهال نتيجة تحسس أمعاء البعض منه، وقد يعانى بعض المرضى ممن يخضعون لبعض العلاجات لحالة من سهولة التبرز كمن يتعرض لعلاج إشعاعى، كما أن الإسهال قد يصيب من يعانون من بعض اضطرابات الغدة الدرقية، لذا ولتنوع أسباب الإصابة بالإسهال فعلى من يعانى من هذا العرض عدم الإهمال وضرورة طلب المساعدة الطبية والكشف السريع عن السبب خاصة حال تكراره أو فى حالة إصابة الأطفال به، حتى لا يعانى البعض من مضاعفاته على الصحة العامة وفقد السوائل والجفاف المبرح.

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مصر 365