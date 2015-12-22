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اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد موسى فى سبه رئيس"المركزى للمحاسبات"

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد موسى فى سبه رئيس"المركزى للمحاسبات" اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد موسى فى سبه رئيس"المركزى للمحاسبات"
تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الإعلامى أحمد موسى، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، أحال أحمد موسى على ذمة التحقيقات فى الدعوى المقدمة من على طه محامى المستشار جنينه، والتى أشار فيها إلى أن المدعى بالحق المدنى وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فوجئ بالمدعى عليه في مساء ٣٠ يونيو الماضى، بظهور المذيع أحمد موسى فى برنامجه يحمل فى لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه و لى الحقائق متخذا من هذا المنبر الذى اعتلاه دون مراعاة للأخلاق المهنية، مفتقدا الحرفية الاعلامية سبيلا ليهوى بهراوته وافتراءه على رؤوس الشرفاء، موزعا اتهامات البهتان و الغل و الكراهية دون حساب لرقيب أو حسيب متخليا عن الموضوعية و المصداقية فاقدا الحياد غير ملتزما بميثاق الشرف الإعلامى .

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