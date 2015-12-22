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تكريم مروة محمد في مصر

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الإثنين 21-12-2015 23:52

عبرت الفنانة مروة محمد عن سعادتها بتكريمها من قبل الاتحاد العام للمنتجين العرب، وذلك في احتفالية "شكراً للسعودية" التي أقيمت مؤخراً في القاهرة لتكريم عدد من الفنانين والمنتجين السعوديين والمصريين، مقدمة الشكر للاتحاد ولوزير الثقافة لثقتهم في تقديرها ومعها العديد من الفنانين والإعلاميين المصريين والسعوديين.

وأوضحت أنها تشرفت بتسلم درع التكريم من وزير الثقافة المصري حلمي النمنم والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، مبينة أن أجواء الحفل كانت أكثر من رائعة في ظل حالة من الحب والود بين الفنانين والإعلاميين السعوديين والمصريين والعرب وأضفى عليه حالة من الأوبريت الغنائي الذي قدمه الفنان عبدالله رشاد وشارك فيه عدد من الفنانين المصريين ومنهم خالد عجاج وغادة رجب.

 

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