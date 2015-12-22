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زوج رانيا فريد شوقي يرافقها في أول ظهور علني لهما معاً

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الثلاثاء 22-12-2015 01:26

كرمت أمس الممثلة رانيا فريد شوقي من المعهد العالي للفنون المسرحية مع عدد من زملائها بالمعهد دفعة 1998 في احتفال اقيم في المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور د. أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون و دكتور أشرف زكي عميد المعهد.

ورافق رانيا زوجها رجل الأعمال تامر الصراف في أول ظهور له معها في حفل لتكريمها.

وقالت رانيا أن التكريم عندما يأتي من المؤسسة العلمية التي تخرجت منها ومع زملاء وأصدقاء أعزاء من دفعتها، فهذا يعد بمثابة وسام على صدرها تعتز به.

وأضافت رانيا : التقيت خلال الحفل بزملاء المعهد الذين لم التق بها منذ سنوات، لذا أشعر بفرحتين الأولى التكريم والثانية استعادة ذكريات الدراسة في المعهد .

وأشارت رانيا إلى أنها مشغولة حاليا بقراءة ثلاثة مسلسلات تليفزيونية لاختيار ما يناسبها منها خلال شهر رمضان المقبل، وخلال أيام ستحسم موقفها من هذه الأعمال وفور الاستقرار سوف تعلن قرارها.

 

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