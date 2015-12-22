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عاطل يخلع بنطلونه أثناء خروج الطالبات بإحدى مدارس بالقليوبية

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عاطل يخلع بنطلونه أثناء خروج الطالبات بإحدى مدارس بالقليوبية عاطل يخلع بنطلونه أثناء خروج الطالبات بإحدى مدارس بالقليوبية
أقدم شاب هارب من الخدمة العسكرية يدعى "محمد .ج.ح" 27 سنة عاطل، على ارتكاب فعل خادش للحياء أمام مدرسة تجارية للبنات فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وخلع بنطلونه أثناء خروج طالبات مدرسة طحوريا الثانوية التجارية بنات.

واعترف "محمد .ج" بالواقعة، أمام المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وأبدى المتهم ندمه على ذلك الفعل الفاضح مبررا أفعاله بأنه أراد إثارة الطالبات، واعترف المتهم أنه هارب من الخدمة العسكرية، ويعيش بمفرده ويمر بظروف نفسية سيئة لعدم وجود عمل يستطيع أن يعيش من خلاله ويتزوج.

كان المقدم حازم سعد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، تلقى بلاغا من " عصام .ح" 40 سنة، مدير مدرسة طحوريا الثانوية التجارية المشتركة بشبين القناطر، بوجود شكوى من الطالبات "ريهام .ج.ع " 16سنة و "ايات ا.م" 15 سنة و" نيفين .ط.م" 15سنة، و"نعمات ع.س" 17 سنة و"احسان .ع.ح" 16سنة وجميعهم طلاب بمدرسة طحوريا التجارية بنات و مقيمين – دائرة المركز، بوجود شخص أمام المدرسة خلع بنطلونه بالطريق العام أمام بعض طالبات المدرسة.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، وأصدر تعليمات بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تمكنت قوه أمنية من مركز شبين القناطرالتابعة لمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم، وقام مركز شبين القناطر بتعيين خفيرين نظاميين على المدرسة، وتمكنا من ضبط المشكو فى حقه، الذى تعدى على الخفير الأول وعضه فى يده اليمنى، وبسؤال الطالبات أيدن ذلك، وتم عرض المصاب علي مستشفي شبين القناطر وبتوقيع الكشف الطبي عليه ورد التقرير الطبى يفيد ذات الإصابة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعه والتعدى على الخفير المذكور تحرر عن ذلك المحضر رقم 13594 ادارى مركز شبين القناطر لسنة 2015م.

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مصر 365