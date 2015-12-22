القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وأقراص مخدرة بالجيزة

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط عاطل بحوزته 25 طربة حشيش، بالإضافة إلى 500 قرص مخدر وسلاح أبيض، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد بإتجار "أحمد.ا" وشهرته كورنيش بالمواد المخدرة بدائرة قسم الجيزه.

وبإعداد كمين له تمكن المقدم محمد حامد وأمين الشرطة هشام أبو زهرة من ضبط المتهم وبحوزته 25 طربة حشيش و500 قرص مخدر وسلاح ابيض "سكين" ومبلغ 200 جنيه، واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.