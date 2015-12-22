ولى عهد أبوظبى: موقف الملك سلمان من أحداث اليمن جمع العرب على كلمة واحدة

>وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لنصرة الشعب اليمنى بالوقوف مع الحق ومع البوصلة التى تجمع العرب على كلمة واحدة.

وأوضح "أن اختبار اليمن للعلاقة السعودية الإماراتية ضمن التحالف العربى تم اجتيازه بالفخر والثقة والعمل والتضحيات المشتركة ونرى فى هذا التعاون قبسًا من نور يوجهنا جميعا لما فيه مصلحة العالم العربي."

وجدد بن زايد موقف الإمارات الثابت الذى يقف مع الشعب اليمنى وإرادته الوطنية وينحاز إلى الشرعية التى تمثله، جاء ذلك خلال استقبال محمد بن زايد أمس الاثنين، وفدًا من قادة المقاومة بمدينة عدن اليمنية.

وثمن ولى عهد أبوظبى دور المقاومة اليمنية التى أثبتت وطنتيها ومسؤوليتها التاريخية "أمام العدوان والأطماع الإقليمية وأدركت خطورة ما قام به الانقلابيون على الأمن العربى وتاريخ وهوية شعوبه".