ثقافة الوادى الجديد تحتفل اليوم بالمولد النبوى بعروض فنية

أعلن صلاح حسان مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، عن تنظيم أوبريت الليلة المحمدية على مسرح قاعة على حريف بالخارجة، فى تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء، وذلك فى إطار احتفال الفرع بذكرى المولد النبوى الشريف مؤكدا أن الأوبريت من تأليف وإخراج ناصر محسب وبمشاركة عدد من الفنانين بالوادى الجديد وطلاب مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة.

وقال حسان فى تصريحات صحفية، أن فرع الثقافة الجماهيرية يواصل تنفيذ القوافل الثقافية التى تجوب القرى النائية لتنفيذ الحفلات والأمسيات الشعرية بهدف اكتشاف الموهوبين من أبناء القرى والأماكن النائية على مستوى مراكز المحافظة .