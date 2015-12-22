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الكاتدرائية تستعد لاحتفالات "عيد الميلاد" وتبدأ تجهيز الكنيسة الكبرى

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الكاتدرائية تستعد لاحتفالات "عيد الميلاد" وتبدأ تجهيز الكنيسة الكبرى الكاتدرائية تستعد لاحتفالات "عيد الميلاد" وتبدأ تجهيز الكنيسة الكبرى
بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادتها لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقداس العيد الذى تحتفل به الكنيسة ليلة السادس من يناير المقبل.

وعملت الكنيسة القبطية، على تجهيز الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية لتستقبل قداس العيد بعد إغلاقها طوال الأشهر الأربعة الماضية لأعمال الصيانة والتجديدات استعدادا لافتتاحها فى عيد اليوبيل الذهبى عام 2018.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية، إن الكنيسة الكبرى سوف تفتح استثنائيًا لتستقبل قداس عيد الميلاد الذى يحضره عدد من الشخصيات العامة وآلاف من الشعب القبطى ويرأسه البابا تواضروس الثانى كل عام، مؤكدًا أن أعمال التجديدات سوف تتوقف مؤقتًا أيام العيد.

كانت الكاتدرائية قد أعلنت فى أغسطس الماضى إيقاف عظة البابا الأسبوعية التى كان يلقيها بالكنيسة الكبرى بعدما أعلن إنها سوف تخضع لأعمال تجديدات ورسم للأيقونات، ثم عاد البابا ليستأنف عظته بعد توقف شهر ونصف فى كنائس أخرى خارج الكاتدرائية ليطل على شعب الكنيسة فى الإيبراشيات المختلفة.

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مصر 365