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عصام الإسلامبولى: فصل الحزب لنائبه البرلمانى يٌفقده عضوية مجلس النواب

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عصام الإسلامبولى: فصل الحزب لنائبه البرلمانى يٌفقده عضوية مجلس النواب عصام الإسلامبولى: فصل الحزب لنائبه البرلمانى يٌفقده عضوية مجلس النواب
أكد عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، أن فصل أى نائب من قبل الحزب الخاص به يؤدى إلى فقدانه عضوية الحزب فى البرلمان، وبالتالى يتم إسقاط العضوية بعد موافقة ثلثين من الأعضاء بمجلس النواب.

وأضاف الخبير القانونى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فصل الحزب لنائبه يجعله يغير صفته التى انتخب على أساسها، وبالتالى يصبح مستقلا، وهذا لا يجوز قانونا، وهو ما سيؤدى إلى فقدان النائب لعضويته داخل البرلمان.

وأوضح الاسلامبولى، أنه حال إقدام أى حزب على فصل نائب داخل ائتلاف دعم سيحدث أزمة داخل البرلمان، نظرا لأن الائتلاف يسيطر على ثلثى المجلس، وهو ما سيجعلهم يرفضون إسقاط عضوية النائب والتالى ستحدث أزمة قانونية وسيؤدى لتقديم طعون ضد البرلمان.

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