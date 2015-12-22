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اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى طرد اللبنانية رغد سلامة من مصر بعد تحولها جنسيا

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اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى طرد اللبنانية رغد سلامة من مصر بعد تحولها جنسيا اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى طرد اللبنانية رغد سلامة من مصر بعد تحولها جنسيا
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيه الوحش لطرد الممثلة اللبنانية رغد سلامة من ، بعد تحولها جنسيا من رجل إلى امرأة.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 483 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأكد الوحش فى دعواه، أن الممثلة فى حقيقة الأمر رجل واسمه سمير سلامة، وتحولت جنسيا من رجل إلى امرأة وتزوجت 3 مرات من 3 رجال أعمال، وأن دخول الفنانة اللبنانية مصر على أنها أنثى، وهى فى حقيقة الأمر ذكر يدعى "سمير نمر سلامة"، يمثل خطرا على الأمن القومى، وقد يكون وراءها منظمات إرهابية.

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