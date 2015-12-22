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بالفيديو..رئيس الزمالك تعليقا على بكاء طارق يحيى:"عنده غل وبيعانى من البواسير"

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بالفيديو..رئيس الزمالك تعليقا على بكاء طارق يحيى:"عنده غل وبيعانى من البواسير" بالفيديو..رئيس الزمالك تعليقا على بكاء طارق يحيى:"عنده غل وبيعانى من البواسير"
علق رئيس نادى الزمالك، على بكاء طارق يحيى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، بعد فوزه على أولاد ميت عقبة بنتيجة 3/2، موضحا أن هذا البكاء يدل على مدى الغل الذى يحمل "طارق" تجاه فريقه السابق.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر شاشة:" "ltc": "طارق يحيي بكى لأنه بيعانى البواسير من فترة، واسمعوا كلامى دى الحقيقة".

استطرد رئيس القلعة البيضاء: "ماتفرحش أوى كده يا طارق، انت خسرت من طوب الأرض، ونفسى أعرف أيه سر الغل ده، وفي لاعبين سابقين كانوا لما يجيبوا جول فى شباك فريقهم بيكتموا فرحتهم".


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