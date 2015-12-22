"السكة الحديد": تشغيل قطار الـ vip السادس بخط الصعيد قبل نهاية الشهر

أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أنه سيتم تشغيل قطار الـVIP السادس بخط القاهرة أسوان قبل نهاية الشهر الجارى بعد انتهاء اختبارات وتجارب التشغيل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هذا القطار يعد الخامس بخط الصعيد، والسادس على مستوى الهيئة، وذلك ضمن عقد الـ 212 عربة مكيفة الموقع عليها مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وتوريد 23 قطار للسكة الحديد.

وأشار المصدر، إلى أن القطارات التى يجرى تصنيعها داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية بتكلفة 2.2 مليار جنيه، تقرر تشغيلها بالكامل خدمة رجال أعمال.

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