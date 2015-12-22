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السيد البدوى للإبراشى : ضد تحول ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسى

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السيد البدوى للإبراشى : ضد تحول ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسى السيد البدوى للإبراشى : ضد تحول ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسى
أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه ضد تحول ائتلاف دعم إلى حزب سياسى، موضحاً أنه خرج عن حدود الائتلاف النيابى وأصبح نواة لتشكيل حزب سياسى بوجود أمانات له فى المحافظات وترشيحات للمجالس المحلية ومكتب سياسى مكون من 13 مستقل ورئيس و6 أحزاب، بالإضافة إلى أمانة صندوق من حقها تلقى الهبات والتبرعات.

وأشار رئيس حزب الوفد، خلال حواره مع الإعلامى "وائل الإبراشى"، ببرنامجه "العاشرة مساءً"، والمذاع على فضائية "دريم"، إلى أنه لا يمانع فى وجود تكتلات برلمانية، إلا أن وجود فكرة 400 نائب داخل ائتلاف واحد أمر غير صحيح، قائلاً : "ليه تفترض إن التلت هيكون معطل، ومفيش قوة تملك دا" .

وأضاف البدوى، أن ما يحدث الآن على الساحة السياسية هى تفاعلات طبيعية وليست نتيجة وجود مطبخ سياسى كما يدعى البعض، قائلاً: "الحمد لله أصبح لدينا مجلس للنواب، بغض النظر عن كل الممارسات التى نعترض عليها والتى شهدتها الحياه السياسية منذ 5 سنوات مضت"، لافتاً إلى أنه بانتهاء هذه المرحلة يبدأ الشعب بممارسة سلطته من خلال النواب الذين اختارهم لتمثيله.

وأوضح "البدوى"، أن الإعلام حالياً يراقب ويكشف سلوك النائب داخل المجلس، مشيراً إلى أنه إذا استطاع أحد النواب أن يميز نفسه من خلال المال السياسى أثناء عملية التصويت، فلا يستطيع أن يخرج عن رقابة الشعب والإعلام المصرى داخل المجلس.

وأكد رئيس حزب الوفد أن مجلس النواب الحالى هو نظام مختلط يميل إلى البرلمانى وليس الرئاسى، لافتاً إلى أن مجلس النواب يملك الإعاقة والمناوءة والعرقلة لتشريعات كثيرة .

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