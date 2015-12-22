"أمن التعليم" يطلب الرأى القانونى لتعاطى عمال والحارس الليلى المخدرات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الإدارة المركزية للأمن طلبت معرفة الرأى القانونى لحالات التعاطى لعمال الخدمات المعاونة وحارس الأمن اليلى فى المدارس، بعد اتجاه الوزارة لتوقيع كشف الإدمان على معاونى الخدمات وحراس الأمن.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الرأى القانونى يتعلق بكيفية التصرف فى الحالة التى يتم اكتشاف تعاطيها المواد المخدرة، مشيرا إلى أن القانون هو من يحدد الإجراء الإدارى الذى يتم اتخاذه ضد من يثبت تعاطيه، مشيرا إلى أنه حال الإفادة بالرأى القانونى سيتم توقيع الكشف بدء من الفصل الدراسى الثانى.

وفى سياق متصل أعلن علاء عساف، نتائج حملة توقيع كشف الإدمان فى يومها الثانى، أمس الاثنين، فى محافظتى بورسعيد والبحيرة، موضحا أنه تم فحص 31 حالة منها اثنين إيجابية تعاطى حشيش، حيث تم فحص 16 حالة فى مدرستين، إضافة إلى 15 حالة فى البحيرة.