"الصحة": عرض تقرير فنى على الوزير خلال أسبوع يتضمن حلولا لأزمة السكان

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أنها ستعكف على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة،تمهيداً لإعداد تقرير فنى للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لصياغة آليات قوية وحلول بناءة للأزمة السكانية فى ضوء توجيهات الحكومة

وقالت نائب وزير الصحة، فى أول تصريحات لها عقب توليها المنصب، أنها ستطلع خلال الأسبوع الجارى على خطط العمل والاستراتيجية القومية للسكان للكشف عن أماكن القوى والضعف وكذلك المعوقات التى تواجه القضية السكانية.

وأضافت أنها ستقوم بصياغة خطط مستقلة لكل محافظة على حدة، حسب أولوياتها ودراسة مشاكلها وقضاياها السكانية لوضع الحلول المناسبة للمشكلة.

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