اتفاق سودانى روسى على تشكيل كيان تجارى مشترك لرجال الأعمال بالبلدين

>وقّع اتحاد أصحاب العمل السودانى، اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الأعمال الروسى، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المنعقدة حاليا بالخرطوم، نصت على تشكيل كيان تجارى مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.

ووصف وكيل وزارة المعادن السودانية، نجم الدين داؤود، وفقا "لفضائية الشروق" السودانية مساء الاثنين، رجال الأعمال من الجانبين بـ"الماكينة"، التى ستحرك العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وموسكو.

وأضاف أن الجانب السودانى سيقوم بدفع هذه الماكينة لتحريكها-على حد وصفه، مشيرا إلى أن الاتفاقية التى وقعت، تمثل بداية الانطلاق للأعمال المشتركة.

من جهته، أكد رئيس الجانب الفنى الروسى، نور الدين انعاموف، أن اللجنة الوزارية خلال الفترة الماضية استطاعت تحقيق إنجازات وصفها بالكبيرة خلال وقت وجيز.

وكشف أن الجانبين يعتزمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال الاجتماعات الحالية بالخرطوم، ولفت إلى العديد من النماذج الناجحة لشركات القطاع الخاص الروسى المستثمِرة بالسودان، على رأسها شركة "كوش" للتعدين.

وفى الشأن ذاته، قال نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى، يوسف أحمد يوسف، أن السودان وفق تصنيفات دولية يعد أحد أكثر الدول جذبا للاستثمار لما يمتاز به من موارد طبيعية، إلى جانب الموقع الجغرافى الرابط بين أفريقيا والوطن العربي.

وأشار إلى أنهم يسعون إلى تكوين علاقات اقتصادية مميزة مع روسيا لما تمتاز به من صناعات ثقيلة ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن السودان يرغب فى الاستفادة من روسيا فى صناعات السكك الحديدية، إلى جانب الصناعات التكنولوجية.

بدوره، كشف عضو مجلس الأعمال الروسى، الكسندر بركموفا، أن مجلس الأعمال الروسى يضم فى عضويته 7 آلاف شركة، تمثل 75 ولاية روسية، بالإضافة إلى تعاونهم مع 70 دولة.

وقال أن من أهم أعمال المجلس التعاون مع القطاع الحكومى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع القطاع الخاص، مؤكدا أن مجلسهم يولى اهتماما كبيرا بتطوير أعمال القطاع الخاص.

>