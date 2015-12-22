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تقرير في الجول - مستشفى أرسنال قد تفتح الباب أمام انضمام النني للمدفعجية

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تقرير في الجول - مستشفى أرسنال قد تفتح الباب أمام انضمام النني للمدفعجية تقرير في الجول - مستشفى أرسنال قد تفتح الباب أمام انضمام النني للمدفعجية

يجمع كل المحللين على تطور محمد النني الهائل هذا الموسم مع بازل، سواء في الدوري السويسري أو الدوري الأوروبي.

لاعب منتخب الحالي والمقاولون العرب السابق صُنف كصاحب ثاني أفضل نسبة للتمرير الصحيح في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، وهو ما لفت الأنظار إليه بشدة.

وبحسب "ديلي ميرور" البريطانية، فإن النني دخل في قائمة المرشحين للانضمام إلى أرسنال خلال شهر يناير المقبل، خصوصا في ظل غياب العديد من اللاعبين في هذا المركز.

ميرور: أرسنال يدرس ضم محمد النني

كوكيلين

يعد فرانسين كوكيلين هو أكثر اللاعبين المؤثرين بين من تعرضوا للإصابة في وسط ملعب أرسنال.

كوكيلين تعرض لتهتك في أربطة الركبة خلال مباراة لفريقه أمام وست بروميتش ألبيون، ما سيبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، وهذا ما يعني عودته في شهر فبراير أو مارس المقبل.

كازورلا

تعرض سانتي كازورلا أيضا لتمزق في أربطة الركبة، وهذا ما يعني غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

كازورلا سيعود في شهر فبراير المقبل، ولذلك فيحتاج أرسنال لمتوسط ميدان جديد كي يعوض كازورلا الذي كان يقوم بالتمرير في وسط الملعب.

ويلشير

غائب أخر في وسط ملعب أرسنال هذا الموسم هو الإنجليزي جاك ويلشير.

جاك ويلشير يغيب منذ بداية الموسم، ولن يعود قبل منتصف شهر فبراير المقبل، وبطبيعة الحال سيحتاج مزيدا من الوقت للتأهيل.

أرتيتا

أخر المصابين في وسط الملعب هو الإسباني مايكل أرتيتا، لكن إصابة اللاعب الإسباني لن تستمر طويلا، فسيعود في شهر يناير المقبل.

وفي ظل الغيابات الماضية كلها، فستكون فرصة محمد النني في اللعب كبيرة حال انضم بالفعل إلى أرسنال، خاصة أن وسط ملعب الجانرز الدفاعي حاليا لا يحوى إلا الثنائي أرون رامسي وماتيو فلاميني.

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