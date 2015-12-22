اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 11 متهماً فى أحداث عنف منشأة القناطر

تستمع اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس نظر محاكمة المتهمين وعددهم 11 متهم فى قضية "أحداث عنف منشأة القناطر" ، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، و ترويع المواطنين و تهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".