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تجديد حبس شاذ جنسيا لاتهامه بممارسة الشذوذ بـ2000 جنيه فى الساعة

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تجديد حبس شاذ جنسيا لاتهامه بممارسة الشذوذ بـ2000 جنيه فى الساعة تجديد حبس شاذ جنسيا لاتهامه بممارسة الشذوذ بـ2000 جنيه فى الساعة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، تجديد حبس شاذ جنسيا 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بممارسة الفجور .

وكشفت التحقيقات، التى باشرها بهجت حلاوة وكيل أول نيابة قصر النيل، أن المتهم أنشأ صفحة على التواصل الاجتماعى فيس بوك، لعرض صور إباحية، والتواصل مع راغبى ممارسة الفجور ويتم تحديد المكان مقابل 2000 جنيه فى الساعة.

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث الآداب، تفيد بقيام عاطل بممارسة الفجور والشذوذ مقابل مبلغ مالى، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها، بقيام " محمد. ف. أ " بإنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك وعرض صور له فى مواقف إباحية، وممارسة الشذوذ الجنسى مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط المتهم أثناء ممارسة الشذوذ الجنسى، وبمواجهته اعترف بممارسة الشذوذ الجنسي مقابل 2000 جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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