أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنريكي: كأس العالم ليس نهاية طموحنا

Google+ Print
إنريكي: كأس العالم ليس نهاية طموحنا إنريكي: كأس العالم ليس نهاية طموحنا

أوضح لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة الإسباني أن الفوز ببطولة كأس العالم للأندية ليس نهاية طموح الفريق، بل أنه مجرد بداية نحو الاستمرار في السيطرة على كل البطولات.

برشلونة توج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز على ريفربليت في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال إنريكي في تصريحات للصحفيين: "ليس هناك ما هو متوقع في كرة القدم، ولكننا سنحاول أن نحافظ على مستوانا".

إنريكي أتبع "بإمكاننا القول الأن أننا أنهينا الموسم الماضي وفزنا بخمسة ألقاب من أصل ستة".

وأتم "علينا الحفاظ على الانتصارات، والاستمرار في حصد البطولات هذا الموسم، لأن ذلك هو قدر برشلونة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع