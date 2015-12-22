إنريكي: كأس العالم ليس نهاية طموحنا

أوضح لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة الإسباني أن الفوز ببطولة كأس العالم للأندية ليس نهاية طموح الفريق، بل أنه مجرد بداية نحو الاستمرار في السيطرة على كل البطولات.

برشلونة توج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز على ريفربليت في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال إنريكي في تصريحات للصحفيين: "ليس هناك ما هو متوقع في كرة القدم، ولكننا سنحاول أن نحافظ على مستوانا".

إنريكي أتبع "بإمكاننا القول الأن أننا أنهينا الموسم الماضي وفزنا بخمسة ألقاب من أصل ستة".

وأتم "علينا الحفاظ على الانتصارات، والاستمرار في حصد البطولات هذا الموسم، لأن ذلك هو قدر برشلونة".