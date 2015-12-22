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ميرور: أرسنال يدرس ضم محمد النني

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ميرور: أرسنال يدرس ضم محمد النني ميرور: أرسنال يدرس ضم محمد النني

أفادت صحيفة ميرور الإنجليزية أن أرسنال يدرس ضم محمد النني لاعب وسط بازل في فترة الانتقالات الشتوية.

أرسنال يعاني من عدة إصابات في مراكز وسط الملعب ويسعى لضم أكثر من لاعب في يناير لتعويض غيابات فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا وجاك ويلشير ومايكل أرتيتا.

وأوضحت ميرور أن أرسنال يراقب النني منذ العام الماضي، وأنه عاد للصورة مع كثرة الإصابات بوسط الملعب.

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وذكر التقرير أن فرصة النني في الانضمام للمدفعجية أفضل من غيره بسبب رخص سعره، الذي أشارت إلى أنه يساوي خمسة ملايين يورو.

النني يلعب بشكل أساسي مع بازل منذ انتقاله للفريق في يناير 2013 قادما من المقاولون العرب.

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وحقق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقب الدوري السويسري ثلاث مرات، كما شارك في أوليمبياد لندن 2012 مع الأوليمبي المصري.

النني يتواجد حاليا في القاهرة بعد توقف الدوري السويسري لمدة شهرين بسبب عطلة الشتاء التي تسقط فيها الثلوج بكثافة على سويسرا.

وذكرت ميرور أن النني يأتي ضمن قائمة يرغب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في ضم أحدهم، تتضمن فيكتور وانياما النيجيري لاعب ساوثامبتون ووليام كارفاليو لاعب وسط سبورتنج لشبونة.

لكن الأول يصل سعره لـ25 مليون استرليني والثاني أقل قليلا، فيما أن النني لن يكلف أرسنال الكثير.

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