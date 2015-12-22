أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تهانى الجبالى: البرلمان تحول لفكرة الاستحواذ بين من يدعون دعمهم للدولة

Google+ Print
تهانى الجبالى: البرلمان تحول لفكرة الاستحواذ بين من يدعون دعمهم للدولة تهانى الجبالى: البرلمان تحول لفكرة الاستحواذ بين من يدعون دعمهم للدولة
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن القوى السياسية صاحبة المصالح استطاعت أن تعيد إنتاج نفسها من جديد للحفاظ على مصالحها، موضحة أنه بهذا الوضع أصبح هناك نتائج سلبية على الأرض تشوب المشهد السياسى فى من خلال التأثير المعنوى، لافتة إلى أن هذه القوى استطاعت أن تستغل فكرة دعم الدولة فى مواجهة قوى الظلام بهدف التأثير المعنوى على المواطنين لتزييف الإرادة الشعبية ومن ثم التملق باستغلال المواطنين للوصول إلى البرلمان الذى تحول إلى فكرة الاستحواذ والمحاممة بين من يدعون دعمهم للدولة.

وأضافت الجبالى خلال حوارها مع العلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن معظم الأحزاب السياسية الموجودة الأن على الساحة هى أحزاب شخصية فقط، مضيفة أنه لم يتحدث أى ائتلاف أو تحالف أو حزب خطاب سياسى صريح فيما عدا التحالف الجمهورى، موضحة أن القوى السياسية كان حديثها خطابا شحصيا ولم يكن سياسيا مطلقا، والعمل على تفعيل فكرة الاستحواذ السياسى وليس مصلحة الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة