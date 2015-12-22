تهانى الجبالى: البرلمان تحول لفكرة الاستحواذ بين من يدعون دعمهم للدولة

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن القوى السياسية صاحبة المصالح استطاعت أن تعيد إنتاج نفسها من جديد للحفاظ على مصالحها، موضحة أنه بهذا الوضع أصبح هناك نتائج سلبية على الأرض تشوب المشهد السياسى فى مصر من خلال التأثير المعنوى، لافتة إلى أن هذه القوى استطاعت أن تستغل فكرة دعم الدولة فى مواجهة قوى الظلام بهدف التأثير المعنوى على المواطنين لتزييف الإرادة الشعبية ومن ثم التملق باستغلال المواطنين للوصول إلى البرلمان الذى تحول إلى فكرة الاستحواذ والمحاممة بين من يدعون دعمهم للدولة.

وأضافت الجبالى خلال حوارها مع العلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن معظم الأحزاب السياسية الموجودة الأن على الساحة هى أحزاب شخصية فقط، مضيفة أنه لم يتحدث أى ائتلاف أو تحالف أو حزب خطاب سياسى صريح فيما عدا التحالف الجمهورى، موضحة أن القوى السياسية كان حديثها خطابا شحصيا ولم يكن سياسيا مطلقا، والعمل على تفعيل فكرة الاستحواذ السياسى وليس مصلحة الوطن.