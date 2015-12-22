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الدفاع الجوي يعترض صاروخين ويدمر منصتي إطلاقهما داخل اليمن

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الدفاع الجوي يعترض صاروخين ويدمر منصتي إطلاقهما داخل اليمن الدفاع الجوي يعترض صاروخين ويدمر منصتي إطلاقهما داخل اليمن

    أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أمس أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً صاروخاً معادياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان.

وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

كما أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها في وقت متأخر أمس، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا بالستياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان.

وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت قيادة التحالف أنه في الوقت الذي تحرص فيه على التعاطي بإيجابية مع طلب اليمنية لتمديد العمل بالهدنة، إلا أن استمرار المليشيات الحوثية في أعمالها العبثية سيدفع قيادة التحالف لاتخاذ إجراءات قاسية لردع تلك الأعمال.

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