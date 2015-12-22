اكتمال مشروع مياه رأس الخير إلى الرياض وحفر الباطن وبدء ضخ مليون متر مكعب يومياً

رفع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اهتمامه وحرصه الدائم الذي يوليه لقطاع المياه في المملكة، مؤكداً اكتمال أعمال تنفيذ مشروع نقل مياه رأس الخير الرياض، ومشروع نقل مياه رأس الخير حفر الباطن، وبدء الضخ فيهما.

وقال في تصريح صحفي إن الإنجازات التي تحققت في قطاع المياه لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولاً ثم الدعم السخي من مقامه الكريم بتوفير كافة الإمكانات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب وضمان إيصالها لكافة المواطنين في عموم مناطق المملكة.

وأوضح أن أعمال تنفيذ مشروع نقل مياه رأس الخير الرياض، ومشروع نقل مياه رأس الخير حفر الباطن، قد اكتملت وبدأ الضخ فيهما، مشيرا إلى أن مشروع نقل المياه من رأس الخير إلى مدينة الرياض سيتم من خلاله نقل 900 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً من خلال ثلاث محطات رئيسة، وعبر خطي أنابيب حديدية يزيد طولهما على 900 كيلو متر، وأقطار تتفاوت بين 48 و 72 بوصة.

كما يشمل المشروع ست خزانات تتجاوز سعتها الإجمالية مليون متر مكعب من المياه بمحطة الضخ الأولى برأس الخير، وسبع خزانات تبلغ سعتها الإجمالية نحو مليون متر مكعب من المياه، شمال غرب مدينة الرياض بالقرب من محافظة الدرعية، ويستفيد من هذا الخط مدن الرياض، وثادق، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، وقرى المحمل وسدير.

وقال: إن طاقة مشروع نظام نقل مياه رأس الخير حفر الباطن تبلغ 110.000م3 يومياً، تنقل عبر خط أنابيب حديدي بطول 384 كم، وبأقطار تتراوح بين 4 إلى 44 بوصة، كما يحتوي المشروع على محطة ضخ رئيسة برأس الخير، و11 خزاناً، بسعة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مكعب من المياه.

وأكد المهندس عبدالله الحصين أن هذه المشاريع تعد حلقة رئيسة من سلسلة المشاريع التنموية التي تقدمها الدولة وفقها الله لتلبية احتياجات المواطنين، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده، حفظهم الله.