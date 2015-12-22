أمير الرياض يستقبل الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وقدم الأمير سعود بن سلمان إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن عمل وأهداف المجلس الذي تأسس عام 1430ه ومبادراته لدعم الجمعيات التعاونية، ونشر ثقافة العمل التعاوني، وبناء القدرات البشرية والمالية والتقنية في الجمعيات، وإقامات شراكات فاعلة لترسيخ ثقافة العمل التعاوني بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وعدد سمو الأمير سعود أبرز أهداف المجلس، ومنها التنسيق بين الجمعيات التعاونية، وتبادل الخبرات المعلومات والبيانات بين الجمعيات التعاونية، وعمل دارسات لأوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة، وإقامة برامج تدريبية وتأهيلية لعاملي الجمعيات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني والتفاعل معه.

بدوره، ثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة في المجلس، متمنياً لهم التوفيق لتحقيق الإنجازات، مؤكداً على أهمية دور الجمعيات التعاونية في المجتمع بما تقدمه من نفع للمواطن وخدمة الصالح العام.

من ناحية أخرى، استقبل سمو أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. جمعان بن رشيد بن رقوش، الذي قدم للسلام على سموه، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وهنأ سمو أمير منطقة الرياض د. بن رقوش بالثقة الملكية، متمنياً لهُ دوام التوفيق والنجاح فيما كلف به.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، أمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف د. فهد السماري، الذي قدم للسلام على سموه.

جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات الثقافية والتاريخية التي تهم المنطقة.