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محمد بن زايد: وقوفنا مع الملك سلمان وقوف مع البوصلة الجامعة للعرب

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محمد بن زايد: وقوفنا مع الملك سلمان وقوف مع البوصلة الجامعة للعرب محمد بن زايد: وقوفنا مع الملك سلمان وقوف مع البوصلة الجامعة للعرب

    جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت الذي يقف دائما وأبداً مع الشعب اليمني وإرادته الوطنية وينحاز إلى الشرعية التي تمثله، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جاء ذلك خلال استقبال سموه يوم أمس في قصر البحر وفداً من قادة المقاومة في مدينة عدن اليمنية الذين قدموا لتقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا على وقفتها التاريخية بجانب الحق والعدل ونصرةً لإخوانهم في اليمن ودعمًا لتطلعاته في الاستقرار والأمن والتنمية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "إن موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تاريخي ووقوفنا معه وقوف مع الحق ومع البوصلة التي تجمع العرب على كلمة واحدة".. مضيفا سموه "إن اختبار اليمن للعلاقة الإماراتية ضمن التحالف العربي تم اجتيازه بالفخر والثقة والعمل والتضحيات المشتركة ونرى في هذا التعاون قبسا من نور يوجهنا جميعا لما فيه مصلحة العالم العربي".

وأوضح سموه أن العالم العربي يمر بتحديات صعبة لا تستثني أيا منا وقد تطال الأجيال المقبلة إن لم نوحد الموقف والكلمة.. مشيرا سموه إلى أنه ومن خلال اختبار اليمن اكتشفنا قوة الموقف الواحد والكلمة الجامعة والرأي الحازم فالأجندة الوطنية العربية كفيلة بالتصدي للتحديات القادمة أما الأجندات الخاصة والضيقة فهي مسؤولة عن الكثير من الانتكاسات والتفتت الذي نراه حولنا ويهددنا في مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

وثمن سموه دور المقاومة اليمنية التي أثبتت وطنتيها ومسؤوليتها التاريخية أمام العدوان والأطماع الإقليمية وأدركت خطورة ما قام به الانقلابيون على الأمن العربي وتاريخ وهوية شعوبه.

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