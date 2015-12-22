ننشر تحقيقات النيابة الأولية فى واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة أونست بالنصب

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أكرم الصباغ المدير العام لشركة أونست، التى تنقسم إلى فرعين فرع للدعاية والإعلان بقناة أونست، والآخر شركة خاصة بالاستثمار العقارى، ومهمتها بناء كمبوند بمناطق الساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر، وتقوم القناة بالإعلان عن الشقق وأسعارها غير الحقيقية ومساحتها.

وأشارات التحقيقات إلى أن المتهم تلقى ما يقرب من 12 مليون جنيه من العديد من المواطنين مقابل تسليمهم شقق سوبر لوكس وشاليهات.

كما أن الشركة تعرض الشقة بمبلغ مالى 180 ألف جنيه، ويقوم المواطن بكتابة عقد تسلم الشقة بعد تحديد الفترة الزمنية المتفق عليها والمبرمة بالعقد ودفعة مقدمة 80 ألف جنيه.

وأضاف المتهم أمام النيابة قائلا أن الشركة تمر بأزمة مالية وعندما تستقر الأوضاع بالشركة سيتم دفع المبالغ المالية التى تم أخذها من المواطنين، مؤكدا أن الشركة سددت للمواطنين مبلغ 5 ملايين جنيه.

وكانت قد باشرت النيابة العامة التحقيق مع إكرامى الصباغ، رئيس شركة أونست للتطوير العقارى، وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على أكثر من 50 مواطنا.

تفاصيل الواقعة تعود لإعلان شركة أونست عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز سددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

- حبس إكرامى الصباغ رئيس شركة "أونست" 4 أيام فى اتهامه بالنصب على مواطنين

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