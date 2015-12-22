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"المالية": إصدار لائحة قانون التأمين الصحى الجديد خلال 6 شهور من إقراره

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"المالية": إصدار لائحة قانون التأمين الصحى الجديد خلال 6 شهور من إقراره "المالية": إصدار لائحة قانون التأمين الصحى الجديد خلال 6 شهور من إقراره
أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد ستُعد خلال 6 شهور من إقرار القانون.

وقال "معيط"، :"القانون الجديد حتى الآن لا يسمح بعلاج جميع الأجانب فى ، وتربطنا بهم إتفاقات دولية تسمح لهم بعلاج المصريين فى بلادهم".

وأوضح مساعد أول وزير المالية، أن تطبيق القانون يستغرق 5 سنوات وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات وبعدها سيتم دراسة الآثار السلبية لآليات التطبيق وتلافيها، لبدء تعميم التجربة.


>- "المالية":المصريون أنفقوا 120مليار جنيه على الصحة فى 2015.. مساعد الوزير:التأمين الصحى لا يسمح بعلاج جميع الأجانب.. والدولة تتحمل غير القادرين.. ويؤكد:عرض إستراتيجية التنفيذ على مجلس الوزراء الأربعاء

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