تعرف على أربعة أسباب للشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم

أشار موقع "سونتيه بلاس" الفرنسى إلى أن العلماء توصلوا إلى أربعة أسباب من شأنها ان تجعل الإنسان يشعر بالإجهاد بعد استيقاظه من النوم، ولكى يستمتع الشخص بأوقات نومه عليه الامتناع عن فعل عدد من العادات التى نقع فيها بشكل يومى ولكنها تؤثر على العقل والنشاط والتفكير. وضع اهاتف المحمول بالقرب من الجسد وقت النوم

>وعلى رأس هذه العادات السيئة هى النوم مساءاً والإحتفاظ بالهاتف المحمول بالقرب من الجسم والجميع معتاد على هذه العادة ولكنهم يغفلون تأثيره السلبى على جسم الإنسان بسبب الإشارات اللاسلكية والإشعاعات المنبعثة منه، كما يكون الهاتف المحمول سبب فى بعض الأحيان للإصابة بالأرق، كما تعمل الإشعاعات على توقف هرمون الميلاتونين "هرمون النوم". النوم لفترات طويلة

>وثانى العوامل التى تؤدى إلى الإرهاق بعد الاستيقاظ ، هو النوم لفترات طويلة أكثر من المفترض، حيث أن ساعات النوم تتراوح بين الـ6 و الـ8 ساعات، لذلك يشعر الكثير بالإرهاق عند الاستيقاظ من قترة نوم كبيرة والتى فى الغالب تكون فى ليلة الإجازة الأسبوعية أو الأعياد، وفى الحقيقة إنها عادة سيئة تغير بعض الضوابط فى الساعة البيولوجية فى الجسد وكذلك لها تاثر على هرمون النوم، وأوضح الموقع الفرنسى أن الاستيقاظ يوميا فى الثامنة صباحا ثم النوم لفترة طويلة فى عطلة نهاية الأسبوع يعد صدمة كبيرة للعقل والجسد. النوم بجوار الحيوانات

>وأشار موقع "سونتيه بلاس" الفرنسى إلى أن النوم فى فراش واحد بجانب الحيوانات الأليفة له تأثيره الضار على نشاط الجسد بعد الاستيقاظ، فيجب أن يكون هناك مسافة محددة لا يتعداها أى من الحيوان او الإنسان وخاصة إن كان الأمر يتعلق بالنوم فى الفراش الواحد، وذلك لأنهم يتسببون فى الضوضاء أحيانا مما يؤثر على عمق النوم، كما أن الحركات المفاجئة التى تصدر منهم تشتت العقل البشرى وقت النوم. المبالغة فى ممارسة الرياضة

>وأخيراً ممارسة الرياضة بشكل مبالغ فيه ، فعلى الرغم من فوائد الرياضة التى لاتعد ولا تحصى إلا أن المبالغة فيها تسبب زيادة فى عملية هدم العضلات، وتسبب الإرهاق الشديد للجسد، حيث أن المستوى المعتدل لممارسة الرياضة هو 3 مرات أسبوعياً.

شبكةعيونالإخبارية

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