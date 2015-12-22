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القوات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

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القوات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن القوات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

>أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن قوات الدفاع الجوى السعودى، اعترضت مساء الاثنين، صاروخا بالستيا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

وأضافت فى بيان، أن القوات الجوية بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية.

وقالت قيادة التحالف: "إنه فى الوقت الذى تحرص فيه على التعاطى بإيجابية مع طلب اليمنية لتمديد العمل بالهدنة إلا أن استمرار المليشيات الحوثية فى أعمالها العبثية سيدفع قيادة التحالف لاتخاذ إجراءات قاسية لردع تلك الأعمال".

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلنت صباح أمس أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت فجرا صاروخا معاديا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جيزان.
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مصر 365

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