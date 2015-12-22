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مصدر:إشغالات فنادق الأقصر لا تتجاوز 5٪..وخبير:يجب تخفيض أسعار تذاكر الطيران50%

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مصدر:إشغالات فنادق الأقصر لا تتجاوز 5٪..وخبير:يجب تخفيض أسعار تذاكر الطيران50% مصدر:إشغالات فنادق الأقصر لا تتجاوز 5٪..وخبير:يجب تخفيض أسعار تذاكر الطيران50%
كشف مصدر سياحى بالأقصر، أن نسبة الإشغال بالفنادق لا تتجاوز ٥٪ خلال هذه الفترة، بالرغم من قرب احتفالات رأس السنة، التى كانت تعد من أسباب الرواج السياحى وكثافة الأفواج كل عام.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حادث الطائرة الروسية لم يؤثر بالسلب فقط على مدينة شرم الشيخ بل طال تأثيره السلبى على الأقصر وأسوان، وإن كانت شرم الشيخ تم اتخاذ خطوات فعلية لدعم السياحة بها كتخفيض الطيران والإقامة وجدولة الديون وغيره، إلا أن هذا لم يحدث بالنسبة للأقصر وأسوان.

وفى هذا السياق، يقول الخبير السياحى محمود إدريس، إن أهالى الأقصر تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى زيارتها فى أقرب فرصة كما حدث فى شرم الشيخ، ومن ناحية أخرى لابد من تخفيض أسعار تذاكر الطيران بما لا يقل عن ٣٥٪ ومن الأفضل أن يصل إلى ٥٠٪، بالإضافة إلى اهتمام سريع بنظافة وجودة الخدمات بالقطارات، واتباع سياسات الترويج السياحى المحفزة لجلب أفواج سواء من الداخل أو من الخارج.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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