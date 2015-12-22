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جامعة حائل تساعد 500 شخص للإقلاع عن التدخين

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جامعة حائل تساعد 500 شخص للإقلاع عن التدخين جامعة حائل تساعد 500 شخص للإقلاع عن التدخين

    دشن مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم، حملة توعوية بعنوان (أنت تهمنا) للإقلاع عن التدخين ضمن مبادرات برنامج رسل السلام والنشاط الكشفي، في عمادة شؤون الطلاب في المدينة الجامعية

وتستهدف الحملة 500 شخص لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين في برنامج يقدم حقيبة توعوية تحمل منشورات عن أضرار التدخين ومسواك لاستبداله بالسيجارة ومعطر للسيارة.

وقال د. راشد الحمالي وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية: إن حملة "أنت تهمنا" تأتي ضمن سلسلة مبادرات وبرامج تعدها جامعة حائل من خلال عمادة شؤون الطلاب، لاستهداف شريحة واسعة من طلاب الجامعة والمجتمع المحلي حول أضرار التدخين والسعي إلى إقلاع المدخنين عنه، مضيفًا إلى أن المبادرات التي تقدمها الجامعة في جوانب مختلفة تستهدف المجتمع المحلي.

من جانبه، قال د. سعود النايف عميد الجامعة لشؤون الطلاب إن الحملة هي مبادرة طلابية قام بها جوالة الجامعة الذين يقدمون مبادرات عديدة تهم المجتمع الجامعي والمحلي.

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