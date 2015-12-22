استئصال ورم كبير من رقبة مواطن في النعيرية

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نجح فريق طبي بمستشفى النعيرية العام في استئصال ورم ليمفاوي كبير الحجم يبلغ طوله 20 سم ويزن 500 غرام من رقبة مواطن في العقد الخامس من العمر.
وقال حمد القحطاني مدير المستشفى إنه رغم صعوبة العملية الجراحية لوقوع الورم مباشرة على الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والمغذية للمخ، إلا أن الفريق الطبي برئاسة د. مصطفى الشربيني استشاري الجراحة ود. محمد جودة أخصائي التخدير تمكن من استئصال الورم بعملية جراحية ناجحة استغرقت ساعتين.
وأشار إلى أن المريض خرج من المستشفى أمس الاثنين وهو يتمتع بصحة جيدة.