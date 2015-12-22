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تكليفات إدارية جديدة تطال 60 موظفاً بتقنية الأحساء

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تكليفات إدارية جديدة تطال 60 موظفاً بتقنية الأحساء تكليفات إدارية جديدة تطال 60 موظفاً بتقنية الأحساء
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عادل المحبوب

الأحساء - سالم السبيعي

    أصدر عميد الكلية التقنية بالأحساء عادل بن عبدالله المحبوب جملة من التغييرات والتكاليف الإدارية الهادفة إلى تطوير مستوى الأداء في العمل الإداري والمالي والتدريبي طالت أكثر من 60 موظفاً في أغلب إدارات أقسام الكلية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية وليد بن محمد الشويهين، أن التغييرات التي أقرت من قبل مجلس الكلية، شملت على استحداث عدد من المهام ودمج بعضها وفصل أخرى، وكذلك عملية تدوير لعدد من الموظفين. مشيراً إلى أن تلك التغييرات تهدف لرفع مستوى الإنتاجية، وإكساب الموظف معارف ومهارات جديدة، وتطوير إجراءات وأساليب العمل، والقضاء على الرتابة والملل في العمل، والتعرف على قدرات ومهارات الموظفين، وإيجاد التوازن داخل إدارات وأقسام الكلية، وكذلك ضخ دماء جديدة لتولي مهام إدارية جديدة، بهدف إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام تدريبياً وعلمياً، ليكونوا جاهزين لتولي مسؤوليات قيادية في المستقبل القريب.

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