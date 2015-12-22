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حملة مفاجئة تداهم المرافق الغذائية المخالفة في الطائف

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حملة مفاجئة تداهم المرافق الغذائية المخالفة في الطائف حملة مفاجئة تداهم المرافق الغذائية المخالفة في الطائف

    واصلت أمانة الطائف تنفيذ الحملة التصحيحية على المطاعم والمطابخ ومراكز التموينات الغذائية في أحياء المحافظة، وشملت الحملة المفاجئة الوقوف على 188 مرفقاً لبيع وتداول المواد الغذائية منها 33 مطعماً، وثلاثة مطابخ، و24 مرفقاً للوجبات السريعة، و28 للمواد الغذائية، و70 مرفقاً لنشاطات متنوعة، ضبط خلالها العديد من المخالفات وتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، مع وضع كافة المرافق المخالفة تحت الرقابة المباشرة لمتابعة التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أن هذه الجولات نفذت من قبل مراقبي الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، وجرى المرور على المحلات والمرافق المختلفة وضبط التجاوزات بها، مع دعم الأمانة لأعمال اللجان الرقابية المتخصصة، حيث فتشت لجنة متابعة محلات العطارة وأدوات التجميل 17 مرفقاً، ولجنة متابعة المنشآت الصحية ثمانية مرافق، ولجنة متابعة مياه محطات المعالجة ومصانع التعبئة بمتابعة أربعة مرافق، كما وقفت لجنة متابعة سكن عمال الشركات والمؤسسات على مرفق واحد.

وشدد م. محمد المخرج أمين المحافظة على الوكالات والإدارات الإشرافية والفروع بضرورة استمرار تكثيف الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على التزام كافة المرافق بتطبيق الاشتراطات الصحية وضبط الملاحظات وخاصة التي تمس صحة المستهلك، والرفع بتقارير دورية عن الأعمال المنفذة من كافة الفرق واللجان الرقابية المتخصصة.

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