اعتماد تقويم بقية عام الدراسي 1436/1437هـ

اعتمد وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى التقويم الدراسي لبقية العام الدراسي 1436/1437هـ .

وأكد الوزير في تعميم له على تمتع القيادة المدرسية والهيئة الإدارية بالمدارس الابتدائية بإجازة منتصف العام الدراسي بعد اكتمال أعمالهم المرتبطة بتسليم نتائج الطلاب والاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني، وأن تتولى إدارات التعليم إجازات معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية بالمدارس المشتركة.

كما نص التعميم على أن تكون بداية إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية ومعلمي المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن ومعلمي معاهد وبرمج التربية الخاصة ومعلمات رياض الأطفال ومعلمات مدارس تعليم الكبيرات المسائية “بنات” نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/3/1437ه، ونص أيضاً على أن بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن وتعليم الكبار “بنين” يوم الأحد الموافق 11/3/1437ه.

ووفق التعميم، تكون بداية إجازة منتصف العام للطلاب والهيئة التعليمية والإدارية في باقي مراحل التعليم العام “المتوسط – الثانوي” نهاية دوام الخميس الموافق 27/3/1437ه، وبداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 7/4/1437ه، وأن تكون بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1/6/1437ه، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 11/6/1437ه.

وأشار التعميم إلى أن بداية إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم تكون نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5/8/1437ه، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوي في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن وتعليم الكبار يوم الأحد الموافق 8/8/1437ه، وأنه يجب استكمال البرامج العلاجية للطلاب غير المتقنين لمعايير التقويم في المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع 17، على أن يكون ذلك إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/8/1437ه.

ونص التعميم على أن بداية إجازة معلمي الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية المستحقين للحوافز في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن ومعلمي معاهد وبرامج التربية الخاصة في تلك الصفوف ومعلمات رياض الأطفال ومعلمات مدارس تعليم الكبيرات المسائية “بنات” نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/8/1437ه، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي في جميع مراحل التعليم العام بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/8/1437ه، واختبارات الدور الثاني يوم الثلاثاء الموافق 24/8/1437ه.

وأوضح التعميم أن بداية إجازة نهاية العام الدراسي للهيئة التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 4/9/1437ه، وتكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 17/12/1437ه.

أما فيما يتعلق بالفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي، فقد نص التعميم على أن بداية التهيئة والتسجيل للفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي لمدة خمسة أيام يوم الأحد الموافق 22/8/1437ه، وأن تكون بداية الدراسة في الفصل الصيفي في مدارس نظام المقرارات والفصلي يوم الاثنين 6/10/1437ه، وتكون بداية الاختبارات للفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي لمدة أربعة أيام يوم الأربعاء الموافق 28/11/1437ه.