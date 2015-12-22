الجوازات توضح آلية تمديد هوية زائر للإخوة اليمنيين

استكملت المديرية العامة للجوازات كافة استعداداتها اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم لتمديد هوية زائر الممنوحة للأخوة اليمنيين المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20/3/1437ه.

وأوضحت الجوازات الآلية التي ستتخذ حيال تمديد هوية زائر، وتتطلب سداد رسم تمديد هوية زائر ومقداره 100 ريال عبر القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ 14/3/1437ه وحتى نهاية يوم 23/3/1437ه، حيث يتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

كما يجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية "أبشر" واختيار (طباعة هوية زائر)، ومن خلال الخدمات الإلكترونية "أبشر" يتم اختيار أيقونة (توصيل وثائق هوية زائر)، وسيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل هوية زائر، والتي سيقوم البريد السعودي بعد السداد بإيصالها عبر خدمة "واصل"، حيث يتم طباعة هوية زائر وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة "واصل" البريد السعودي.

وفيما يتعلق بالمستضيف الذي لم يقم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي "واصل"، أوضحت الجوازات أنه سيظهر له رابط لتسجيل العنوان الوطني، وبعد إتمام التسجيل يمكنه إكمال الإجراءات.

وفي شأن من تأخر عن سداد رسم هوية زائر بعد تاريخ 23/3/1437ه، ولم يتم تمديد هوية زائر له لأي سبب، نوهت الجوازات أنه يجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية "أبشر" وطلب تمديد هوية زائر بعد سداد الرسم مع الغرامة، ومن ثم إكمال الإجراء فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي "واصل".

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المستضيفين غير المسجلين في "أبشر" إلى سرعة المبادرة في التسجيل والتفعيل عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة حتى يتمكنون من طباعة "هوية زائر" إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي "واصل"، حيث أنه بعد تاريخ 23/3/1437ه سيتم تطبيق التعليمات بحق المخالفين لنظام الإقامة.

وأكدت الجوازات بأنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات وإنما سيتم إنهاء الإجراءات إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية "أبشر".