المياه والليمون والينسون والنعناع مشروبات مفيدة أثناء الدورة الشهرية

الدورة الشهرية، صداع فى رأس كل امرأة فى الحياة، فالأمر يتخطى الآلام الجسدية وآلام البطن والظهر والعظام والآم المعدة والشعور بالغثيان أو بالرغبة فى تناول الطعام بشراهة أو عدم الرغبة فى تناول أى شىء، فضلا عن مشكلات نفسية وجسدية أكثر..

وينصح الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، السيدات والفتيات والبنات الصغار اللاتى يختبرن الدورة الشهرية فى السنين الأولى ولا يستطعن التعامل معها فى البداية، بشرب المياه، لأن الفتاة غالبا ما تشعر بانتفاخ غريب فى الجلد، كذلك الإحساس المعروف بالألم فى الجسم بالكامل.

وأضاف الغرباوى أن كل هذه الأعراض يمكن التغلب عليها بمداومة شرب المرأة للمياه بكميات كبيرة وبشراهة غير طبيعية، وكذلك ينصح الدكتور صابر بضرورة تناول كميات كافية من عصير الليمون كمهدئ عام للأعصاب وللحالة النفسية للمرأة ويوفر لها الأملاح التى فقدتها مع نزول الدورة بكثرة، وشرب الينسون والنعناع لتهدئة الأعصاب وتهدئة حالة الغضب والاكتئاب العارمة التى تنتاب المرأة فى هذا الوقت من الشهر. كذلك تناول الجزر أثناء الدورة الشهرية له أهمية كبيرة وفوائد عظيمة لجسم السيدة.

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