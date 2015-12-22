مدير صحة عسير يوجه المسؤولين بتخصيص يوم للوقوف ميدانياً على المرافق الصحية

أبها - مريم الجابر

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير د. محمد بن على الهبدان بضرورة التواصل من قبل القيادات بالمديرية مع مديري المرافق الصحية بالمستشفيات والقطاعات لمعرفة احتياجات كل منشاة ودعمها بشكل فورى وسريع. وشدد على مساعديه ومديري المستشفيات والقطاعات بتخصيص يوم ميداني للوقوف على سير العمل بهذه المرافق الصحية لمعالجة القصور او الخلل ودعم النواحي الايجابية مع توجيه العاملين بهذه المرافق بما يخدم الصالح العام. جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماع لجنة الطواري الرئيسية بالمنطقة الذي استمع فيه الى شرح مفصل عن خطة الطوارئ الرئيسية قدمها مدير ادارة المستشفيات د. مشبب الاسمري حول الاعمال والمهام التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، ثم قدم رئيس كل لجنة شرح موجز عن اعمال لجنته، ووجه المدير العام بضرورة متابعة تنفيذ الخطط وتقييمها بشكل مستمر في الميدان، وتوفير الاعاشة وكل ما تحتاجه الفرق الطبية الاسعافية في الميدان على الحد الجنوبي من متطلبات. وفي نهاية الاجتماع طالب الهبدان من الجميع مضاعفة الجهد والمتابعة الجادة واعتبار كل مسئول في موقعه يمثل مدير عام الشئون الصحية واتخاذ الحلول العاجلة التى تخدم الصالح العام وتصب في المقام الاول في خدمة متلقي الخدمات الصحية من مرضي ومراجعين.